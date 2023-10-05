Самые высокооплачиваемые вакансии назвали псковичам – исследование

08:30, 05 октября 2023, ПАИ

Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают псковские компании из сферы розничной торговли, ИТ, финансового сектора, автобизнеса. Об этом свидетельствуют данные сервиса HeadHunter.

Согласно исследованию, на данный момент медианная зарплата в Псковской области – 52 586 рублей. Это на 11 тысяч рублей меньше зарплат в других российских городах. Сейчас псковичам доступно более 200 вакансий с зарплатой от 200 000 рублей и выше. Это на 53% больше, чем в начале октября 2022 года.

Самая высокооплачиваемая сфера – розничная торговля, ИТ, финансовый сектор, автобизнес. Меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой местные работодатели разместили за последнее время в сфере лесного хозяйства, ЖКХ и в области науки и образования.