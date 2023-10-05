Самые высокооплачиваемые вакансии назвали псковичам – исследование
Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают псковские компании из сферы розничной торговли, ИТ, финансового сектора, автобизнеса. Об этом свидетельствуют данные сервиса HeadHunter.
Согласно исследованию, на данный момент медианная зарплата в Псковской области – 52 586 рублей. Это на 11 тысяч рублей меньше зарплат в других российских городах. Сейчас псковичам доступно более 200 вакансий с зарплатой от 200 000 рублей и выше. Это на 53% больше, чем в начале октября 2022 года.
Самая высокооплачиваемая сфера – розничная торговля, ИТ, финансовый сектор, автобизнес. Меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой местные работодатели разместили за последнее время в сфере лесного хозяйства, ЖКХ и в области науки и образования.
Комментарии: 0 Обсудить >>>