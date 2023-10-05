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Общество

Александр Котов: Профессия учителя нацелена на будущее

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником учителей, преподавателей и ветеранов педагогического труда Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото пресс-службы областного Собрания

По словам Александра Котова, День учителя – знак уважения к благородной и чрезвычайно важной для общества профессии. Он отметил, что в жизненных достижениях каждого человека есть частичка труда педагога – «именно учитель передаёт знания, прививает моральные ценности, помогает раскрыть индивидуальные способности».

«Педагог – профессия, нацеленная на будущее, и эта миссия накладывает на учителя огромную ответственность за результаты своей работы. Общественная значимость педагогического труда неоспорима, поэтому поддержка сферы образования является одним из главных приоритетов государства. Вместе мы решаем общую важную задачу – воспитать достойных и успешных граждан России.

От всей души желаю всему педагогическому сообществу Псковской области благополучия и удачи. Спасибо за ваш высокий профессионализм, терпение и искреннюю преданность выбранному делу!» – поблагодарил Александр Котов.

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