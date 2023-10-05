Не обустроивший тротуары в Псковском районе подрядчик заплатит штраф

11:44, 05 октября 2023, ПАИ

Недобросовестный подрядчик, который так и не приступил к устройству новых тротуаров в Псковском районе, привлечён к административной ответственности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Подрядная организация «ДЭП № 47» должна была в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обустроить недостающие тротуары в деревне Ершово Псковского района.

Однако подрядчик, получив аванс, так и не приступил к выполнению обозначенных работ, нарушив сроки реализации нацпроекта.

В связи с этим прокурор района возбудил в отношении директора организации дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Постановлением суда директор подрядной организации привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 314 тысяч рублей.