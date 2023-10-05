​Названа средняя стоимость отелей для путешествующих в ноябрьские праздники

10:18, 05 октября 2023, ПАИ

Спрос на туристическое жилье в России на длинные ноябрьские выходные за год вырос в полтора раза, но цены пока остаются на прежнем уровне, пишет РИА Новости.

Средняя цена гостиницы на этот период составляет 4,8 тысячи рублей в сутки. Это на три процента или 100 рублей выше, чем в среднем по стране в обычные дни.



За год средний чек бронирования вырос на 600 рублей, до 5,1 тысячи рублей в сутки. Две трети заказов – на отели, в основном туристы выбирают «трешки» и «четверки».

Санкт-Петербург – самый популярный город для поездки на праздничные даты в ноябре, туда отправится каждый десятый пользователь. Средняя стоимость номера – 5,2 тысячи рублей в день. Девять процентов туристов посетят Москву, шесть – Мурманск. За проживание в этих городах платят в среднем по 5,9 и 4,7 тысячи рублей за день. Стоимость ночи в Казани и Нижнем Новгороде – 6,1 и 5,1 тысячи рублей соответственно.