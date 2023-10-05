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Спорт

Псковичи взяли призовые места в первенстве СЗФО по скалолазанию

Псковские спортсменки взяли призовые места в первенстве Северо-Западного федерального округа по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг», которое прошло в Архангельске с 29 сентября по 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

Злата Туманенкова стала чемпионкой соревнований, а Влада Туманенкова – серебряным призёром.

От Псковской области в состязаниях также участвовали Степан Яковлев, Мария Орлова, Анна Романова, Ксения Коваль и Ксения Шутова.

В турнире принимало участие около 100 спортсменов из пяти регионов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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