Опубликована афиша Псковского драмтеатра до конца осени

10:53, 05 октября 2023, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал репертуар до конца осени. Так, в афише октября и ноября – спектакли по произведениям русской и мировой классики (Сухово-Кобылин, Пушкин, Гоголь, Чехов, Булгаков, Флобер) и современной драматургии, музыкальные спектакли и постановки для детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Театр обращает внимание зрителей на то, что в ноябре показы спектаклей на большой сцене будут приостановлены. Это связано с началом работ по замене звукового оборудования. В связи с этим зрителям напоминают, какие спектакли крупной формы будут показаны в октябре: лирическая комедия «Соседи» (14 и 15 октября), трагическая буффонада «Зойкина квартира» (18 октября), черная комедия «Смерть Тарелкина» (20 октября), телеверсия которой набрала в соцсетях более 300 тысяч просмотров, гоголевский «Ревизор» (22 октября) – спектакль, получивший «Золотую маску» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

В эти месяцы появятся в репертуаре и два новых спектакля: «Гимн любви» (28 октября, 24, 25 ноября) – концерт, в программе которого песни о любви на разных языках, и «Посвящается Я…» (29 октября, 26 ноября) – «детектив-балет», как назвал свою постановку режиссер Алексей Злобин, по поэме Иосифа Бродского. Оба события – спектакли приглашенной актрисы и певицы Ирины Евдокимовой.

В числе спектаклей по текстам классической литературы на малой сцене в октябре и ноябре будут показаны: чеховский «Ионыч», «Пиковая дама» и «Метель» Пушкина, «Бовари» Флобера. Тексты классиков будут звучать со сцены в исполнении народного артиста России, актера Александринского театра Игоря Волкова («Веселенькое кладбище») и псковской артистки Нины Семеновой («Цветаева и саксофон»).

Современная драматургия лежит в основе комедии «Сережа очень тупой» (Дмитрий Данилов), драмы-комикса «Гробница малыша Тутанхамона» (Оливия Дюфо) и монодрамы «Говорит Москва» (Юлия Поспелова). Последний спектакль в октябре был представлен на Международном фестивале моноспектаклей SOLO в столице.

В детской афише Псковской драмы – беби-спектакли «Большое космическое путешествие», «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа», кукольно-драматический спектакль для детей от 4 лет «Я сделал крылья и летал», спектакль-сказка «Слон и птичка» для младшеклассников – в ноябре этот спектакль будет показан в 50-й раз.

Тех зрителей, которые предпочитают музыкальные спектакли, театр приглашает на «Гимн любви», «Случайный вальс» и спектакли-кабаре «Постой, паровоз!».

Большая часть спектаклей репертуара доступна по Пушкинской карте, они отмечены иконкой в афише на сайте театра.