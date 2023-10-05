Фильм о педагогических династиях снимут в Псковской области

11:22, 05 октября 2023, ПАИ

Фильм о педагогических династиях снимут в Псковской области, доложил губернатору региона Михаилу Ведерникову врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Картину планируется выпустить в декабре – к окончанию Года педагога и наставника. Героями фильма станут 80 семей Псковской области.

В работу над материалом включились профильный профсоюз и вся сфера образования региона. Монтаж фильма находится в финальной стадии. Он будет широко растиражирован, чтобы любой мог познакомиться с золотой летописью сферы образования Псковской области.

«Проект очень важный, особенно для формирования имиджа современного учителя», – подчеркнул Михаил Ведерников.