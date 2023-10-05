Пять организаций Псковской области включены в профориентационную работу со школьниками

11:32, 05 октября 2023, ПАИ

​Пять организаций Псковской области включены в профориентационную работу со школьниками, сообщил губернатору региона Михаилу Ведерникову врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Глава региона поинтересовался этим вопросом во время рабочей встречи.

Ермаков также рассказал, что в конце октября в регионе пройдёт форум «Малая родина – территория возможностей» – один из элементов работы с успешными школьниками Псковской области. На площадке планируется объединить до 70 работодателей.

«Мимо возможностей участия в первом этапе проекта никто не прошёл. Видим, что предприятия охотно принимают участие, выступают с инициативами», – отметил врио председателя комитета.