Российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке» в 2024 году

11:45, 05 октября 2023, ПАИ

В 2024 году маршрут поезда «Ласточка» в Абхазию, который сегодня следует до Гагры, будет продлен до столицы республики – города Сухум, пишут «Известия» со ссылкой на президента Абхазии Аслана Бжания.

«Чтобы создать наиболее комфортные условия для наших туристов, а мы заинтересованы в том, чтобы их количество возросло, мы запустили электропоезд «Ласточка», поезд пришел в Гагру. В будущем году он к нам до Сухума будет приходить», – сказал он.

Также он заявил о совместных с Россией проектах по расширению пограничного пункта пропуска Псоу, который, по его словам, в летние месяцы работает в режиме, не предусмотренном проектными расчетами.