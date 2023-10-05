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Общество

В России упростят взыскание долгов с граждан за услуги ЖКХ

Поставщикам воды, тепла, электричества, а также управляющим компаниям (УК) станет проще судиться с должниками. В Госдуму 5 октября внесут законопроект об освобождении УК от госпошлин за подачу таких исков, пишет газета «Известия».

В России упростят взыскание долгов с граждан за услуги ЖКХ. Фото: ПАИ

«Предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства зачастую вынуждены обращаться по этим вопросам в суд. И при этом обязаны уплачивать госпошлину за подачу исковых заявлений», – сказал один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Поскольку судебные иски подаются с целью взыскания задолженности с граждан, отказывающихся от оплаты услуг, прямо влияющих на обеспечение социально значимых общественных благ, это необоснованное правило, считает депутат.

Мера позволит снизить финансовую нагрузку для предприятий ЖКХ и избавит судебную систему от дополнительных процессуальных действий – от вынесения определений о возврате пошлины или ее зачете, добавил Владимир Кошелев.

Также и государственная машина не будет перегружена дополнительными функциями, добавил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин.

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