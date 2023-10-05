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Общество

Участок дороги Порхов – Успенье закроют на 25 дней

Движение транспорта на участке км 29+226 – км 29+352 автомобильной дороги Порхов – Успенье в Дедовичском районе прекратят на 25 дней в связи с проведением дорожных работ. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Участок дороги Порхов – Успенье закроют на 25 дней. Фото: комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Временное прекращение движения транспорта по участку дороги введут с 7:00 7 октября и до 20:00 31 октября.

Объезд осуществляется по автомобильным дорогам: Кривец – Судома, Красные Горки – Хмелевицы, Дубровка – Дедовичи (малый объезд), Псковская ГРЭС – Судома или через дороги посёлка Дедовичи (большой объезд).

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