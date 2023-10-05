Михаил Васильев – об участии псковичей в чемпионате «Профессионалы: Это возможность поднять планку профобразования

12:46, 05 октября 2023, ПАИ

Председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев прокомментировал ПАИ новость об участии команды Псковской области в чемпионате «Профессионалы».

По его словам, этот «проект важен тем, что популяризирует рабочие профессии, без которых невозможно развитие региона и страны».

«Это возможность выйти на новый уровень профессионального мастерства не только для участников конкурса, а ещё поднять планку для образовательных учреждений, работающих в сфере специального профессионального образования. Желаем нашей команде достойно выступить, почерпнуть наработки из других регионов, всегда быть в режиме всестороннего развития и внедрения инноваций, делая интересные и полезные проекты, в которых нашей молодёжи хотелось бы участвовать», – заключил Михаил Васильев.