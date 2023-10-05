Продлены сроки регистрации на конкурс лучшей постановки спектакля «Трудовой экзамен»

14:02, 05 октября 2023, ПАИ

Сроки регистрации на участие в конкурсе на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен» в рамках Всероссийского просветительского проекта «Знание.Театр» продлены. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала Российского общества «Знание» в Псковской области.

Конкурс направлен на просвещение молодежи Российской Федерации и ее вовлечение в просветительскую деятельность через театральные форматы.

Принять участие в конкурсе могут студенческие и школьные театральные коллективы, состоящие из участников в возрасте от 14 до 25 лет.

Для участия в конкурсе театральному коллективу образовательной организации необходимо зарегистрировать театральный коллектив от лица руководителя на сайте, ознакомиться с пьесой и предлагаемыми методическими материалами, организовать постановку спектакля длительностью от 25 до 60 минут, а также запланировать и провести показ для зрителей, сделать видеозапись показа и направить конкурсную работу на экспертную оценку.

Подробная информация о конкурсе и необходимые для участия материалы размещены также на сайте.

Отметим, что конкурс проводится Российским обществом «Знание» совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».