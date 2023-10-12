Дмитрий Яковлев станет гостем программы «Минкульт»

11:43, 12 октября 2023, ПАИ

Начальник Управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 октября, в 14:00.

По какому принципу организуются городские мероприятия? Как отслеживается реакция горожан на то или иное событие, фестиваль, праздник? Как выглядит Псков в глазах начальника управления культуры администрации города? Как трансформируется культура в Пскове? Чем планирует удивить управление культуры администрации города псковичей в этом году?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.