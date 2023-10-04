Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» станет выступлением мирового масштаба
Президент России Владимир Путин сегодня, 5 октября, выступит с содержательным и важным докладом на Валдайском форуме. Выступление анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Те международные условия [которые сейчас наблюдаются в мире], та международная турбулентность, транзитный переход — все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента», — сказал пресс-секретарь президента.
По его мнению, каждый раз выступление главы государства на Валдайском форуме является событием мирового масштаба, все с вниманием следят за ним.
XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября. Выступление главы государства состоится в последний его день после 14:00. Подробностей о содержании выступления Песков не приводил.
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