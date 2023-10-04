Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» станет выступлением мирового масштаба

Президент России Владимир Путин сегодня, 5 октября, выступит с содержательным и важным докладом на Валдайском форуме. Выступление анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Те международные условия [которые сейчас наблюдаются в мире], та международная турбулентность, транзитный переход — все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента», — сказал пресс-секретарь президента.

По его мнению, каждый раз выступление главы государства на Валдайском форуме является событием мирового масштаба, все с вниманием следят за ним.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября. Выступление главы государства состоится в последний его день после 14:00. Подробностей о содержании выступления Песков не приводил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 октября 2023

ЕР инициировала всероссийский конкурс на знание Конституции РФ
04 октября 2023

Борис Елкин объяснил появление ещё одного заместителя главы Пскова
04 октября 2023

Борис Елкин станет гостем программы «Среда обитания»
03 октября 2023

ДЭГ планируют применить в Псковской области на выборах президента России
03 октября 2023

Любовь Трифонова – о работе главы Новоржевского района: С 22 августа муниципалитет к отопительному сезону так и не подготовился
03 октября 2023

Наталья Горбачёва: Подготовке общественных наблюдателей во время президентских выборов уделят большое внимание
03 октября 2023

Игорь Сопов: Избирательная комиссия Псковской области уже готовится к президентским выборам
03 октября 2023

Игорь Сопов положительно оценил работу штаба общественного наблюдения за выборами

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...