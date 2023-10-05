Две творческие встречи организуют для молодых поэтов и писателей в Пскове

14:10, 05 октября 2023, ПАИ

Творческая мастерская для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» организует несколько бесплатных мастер-классов и творческих встреч. Об этом ПАИ сообщили в Молодёжном центре Пскова.

9 октября в Псковской областной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова состоится первый мастер-класс на тему «Как переложить стихи на музыку». Спикером выступит актёр Псковского драмтеатра им. А. С. Пушкина, солист нескольких музыкальных коллективов (Drift, Element One и «Слезы счастья») Денис Кугай. Регистрация обязательна.

12 октября в Молодёжном центре Пскова пройдёт творческая встреча с Диной Дабришюте, поэтом, журналистом, чтецом аудиокниг, а также руководителем ЛитО «Камень», автором книги «Несезон», участником всероссийских литературных фестивалей и конкурсов, организатором Всероссийской лаборатории для молодых авторов в Псковской области. Тема встречи – «Листая аудиокнигу». Регистрация обязательна.

Начало всех мероприятий в 18:30. Запись на каждое проходит отдельно.

Проект творческой мастерской «Чернильница» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами являются МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и РОО «Псковский молодёжный центр».