Тепло во всех домах Пскова станет 6-7 октября

14:26, 05 октября 2023, ПАИ

Поэтапный запуск отопления начался сегодня в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

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«Процесс непростой и небыстрый. Поэтому сразу во всех домах батареи теплыми не станут. Теплосети обещают, что в пятницу-субботу тепло должно дойти до всех. В случае проблем обращайтесь в управляющую компанию», - рекомендовал Борис Елкин.