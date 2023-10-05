Законодательно установить срок передачи земель Минобороны регионам предлагают депутаты Северо-Запада

14:44, 05 октября 2023, ПАИ

Механизм решения проблемы передачи земельных участков Минобороны в региональную или муниципальную собственность предложили парламентарии Северо-Запада на заседании постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления, которое проходит в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Проблема урегулирования земельных отношений с Минобороны остро стоит во всех субъектах – практически везде военное ведомство передаёт муниципалитетам многоквартирные жилые дома и другое недвижимое имущество без земельных участков, на которых они расположены.

Председатель комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления, депутат из Карелии Анна Лопаткина напомнила, что эта больная тема уже поднималась на прошлых заседаниях – результатом парламентской дискуссии стал проект федерального закона, подготовленный Законодательным Собранием Калининградской области.

Автор законодательной инициативы, калининградский депутат Дмитрий Киселёв на примере региональной ситуации рассказал об общей «насущной боли»: «У нас есть населённые пункты, где почти 100% многоквартирных жилых домов являются бывшей собственностью Минобороны. Дома переданы, а по земле до сих пор этого не сделано. Соответственно муниципалитеты теряют возможность исполнять свои полномочия – никаких дорог, ни детских площадок, ни ремонта водопроводов, потому что по закону это расценивается как нецелевое расходование средств».

Докладчик уточнил, что федеральный законодатель частично исправил допущенную ошибку, обязав Минобороны вместе с имуществом передавать и землю, но эта норма не распространяется на объекты, переданные до 2011 года.

«Абсолютно такая же беда в Псковской области, - поддержал коллегу депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов. – У нас на территории региона порядка 20 воинских частей. Передавали дома, котельные, сети и всё без земли. Губернатор вынужден выходить на замминистра обороны, чтобы договориться о передаче земли и начать реконструкцию котельной».

Разрешить сложившуюся ситуацию, по мнению депутатов Северо-Запада, позволит закрепление на законодательном уровне срока передачи земельных участков под ранее переданными Министерством обороны РФ объектами недвижимого имущества. В подготовленном проекте федерального закона данный срок исчисляется 12 месяцами.

Члены парламентского комитета единогласно поддержали законодательную инициативу. Коллегиальная позиция всех законодательных органов СЗФО будет сформирована на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, запланированной на конец октября этого года.