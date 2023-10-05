Школа должна стать важнейшим институтом развития общества – Александр Голышев

15:20, 05 октября 2023, ПАИ

О роли школьного образования в развитии современного общества рассказал ПАИ российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Профессиональный праздник День учителя – хороший повод не только поблагодарить учителей за их титанический и архиважный труд, но и задуматься об их судьбе, месте школы в информационном обществе. Для многих очевидно, что современная школа находится в сложном положении и явно отстаёт от требований и инноваций сегодняшнего дня. Её многие проблемы преодолеваются именно за счёт школьного учителя, его таланта и преданности делу. Однако авторитарная система контроля и надзора, большая предметная нагрузка, дополнительные требования к учителю при низкой зарплате приводят к его «усталости», потере творчества, шаблонной репродуктивности», – сказал он.

Александр Голышев отметил, что в таких условиях учитель не может быть осведомленным о последних научных достижениях, передовой методике преподавания, актуальных социокультурных вызовах информационной и цифровой культуры.

«Анализируя претензии учительства, можно выделить два главных постулата – престиж и зарплата. Принятие закона о статусе учителя, в том числе о приравнивании его к госслужащим, обсуждается с начала 2000-х годов. Вопрос о зарплате также систематически стоит на повестке. Скорее всего в ближайшее время решения будут найдены. Настораживает, что не звучат проблемы возрастания роли школ в гуманизации общества, инновационного совершенствования педагогического процесса, научных методик преподавания и так далее», – подчеркнул он.

По его словам, сегодня школа должна предоставлять не услуги, а стать важнейшим институтом развития общества, проектирующим будущее, а не воспроизводящим существующий образ жизни. Современная школа должна давать знания, адекватные социальному вызову общества, формировать гражданскую идентичность, считает Александр Голышев.

«Для этого ей необходимо пройти социокультурную модернизацию, укрепить связи с региональными университетами, с научно-методическими экспертами и сообществом школьных педагогов», – заключил он.