Количество бюджетных мест в ПсковГУ выросло на 53%

15:18, 05 октября 2023, ПАИ

Количество бюджетных мест в Псковском государственном университете за два года выросло на 53 %, сохранив при этом средний балл ЕГЭ для зачисления в вуз. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Всего в ПсковГУ поступило порядка 3,5 тысячи студентов из 47 регионов России. Мы добавили количество студентов, но не потеряли качество. К нам поступают с хорошими баллами ЕГЭ даже по целевому набору», – отметила Наталья Ильина.

Губернатор Михаил Ведерников, в свою очередь, поинтересовался, увеличилось ли число бюджетных мест для студентов-медиков. «Мы начинали с 40 бюджетных мест, а сейчас у нас 80 бюджетных мест. И все закрыты не иностранными студентами, а закрытыми нашими», – ответила Наталья Ильина.

Кроме того, в вузе увеличивается количество медалистов. По словам ректора, отличники выбирают университет в том числе благодаря дополнительным мерам поддержки успешной молодежи в регионе.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова выпускникам-отличникам назначена доплата к стипендии в пять тысяч рублей. Кроме того, аналогичная сумма выплачивается университетом псковским медалистам. «Медалистам достаются пять тысяч, которые поручили выплачивать вы, и плюс университет выделил бюджет из «Приоритета-2030» всем медалистам, которые являются выпускниками именно псковских школ, то есть мы добавляем ещё пять тысяч. У них в совокупности к их стипендии плюс десять тысяч», – пояснила ректор вуза.

Также медалисты могут участвовать в проекте «Кадровый резерв ректора ПсковГУ».

«Мы начали большой проект, который называется «Кадровый резерв ректора ПсковГУ». Из 200 человек медалистов мы выбрали сейчас 25 человек, которые изъявили желание войти в кадровый резерв ректора. Сейчас им в течение года будет предоставлена переподготовка по модулям. Первый модуль – геополитические вопросы, которые стоят в стране. Второй будет касаться того, что предоставляет Псковская область в рамках их индивидуальных траекторий. Третий – какие инструменты сегодня, начиная от экономических, финансовых, заканчивая другими, они могут использовать как будущие выпускники», – рассказала Наталья Ильина.