В Пскове откроется выставка к 30-летию представительства МИД России

16:15, 05 октября 2023, ПАИ

Торжественное открытие выставки, приуроченной к 30-летию учреждения представительства МИД России в Пскове, пройдёт в усадьбе Беклешова в Пскове 6 октября. Об этом сообщил представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко в беседе с корреспондентом ПАИ.

Сергей Ефименко рассказал, что на выставке будут представлены фотокопии важнейших документов в истории России, в том числе копия Кючук-Кайнарджийского мира между Россией и Турцией, Ништадтский мир между Россией и Швецией, а также расписка Александра Пушкина, которую он сделал во время службы во внешнеполитическом ведомстве, и другие важные документы.

Торжественное открытие пройдёт в Пскове по адресу: улица Георгиевская, 4. Для посетителей выставка откроется 7 октября и будет работать около месяца.

«Отдельно выражаем большую благодарность правительству Псковской области и администрации города Пскова за помощь в организации выставки», – поблагодарил Сергей Ефименко.