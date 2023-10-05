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Культура

В Пскове откроется выставка к 30-летию представительства МИД России 

Торжественное открытие выставки, приуроченной к 30-летию учреждения представительства МИД России в Пскове, пройдёт в усадьбе Беклешова в Пскове 6 октября. Об этом сообщил представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко в беседе с корреспондентом ПАИ. 

Фото: представительство МИД России в Пскове

Сергей Ефименко рассказал, что на выставке будут представлены фотокопии важнейших документов в истории России, в том числе копия Кючук-Кайнарджийского мира между Россией и Турцией, Ништадтский мир между Россией и Швецией, а также расписка Александра Пушкина, которую он сделал во время службы во внешнеполитическом ведомстве, и другие важные документы.

Торжественное открытие пройдёт в Пскове по адресу: улица Георгиевская, 4. Для посетителей выставка откроется 7 октября и будет работать около месяца.

«Отдельно выражаем большую благодарность правительству Псковской области и администрации города Пскова за помощь в организации выставки», – поблагодарил Сергей Ефименко.

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