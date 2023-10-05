2023 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

16:46, 05 октября 2023, ПАИ

2023 год может стать самым тёплым годом за всю историю наблюдений. Так, средняя температура поверхности в сентябре составила 16,38 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда сентября 2020 года, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

«По данным Европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S), в сентябре средняя температура поверхности составляла 16,38 градуса. Это на 0,5 градуса выше температуры предыдущего самого теплого сентября 2020 года и примерно на 1,75 градуса теплее в сентябре по сравнению с доиндустриальным эталонным периодом 1850-1900 годов», – говорится в сообщении.

Согласно данным организации, 2023 год в настоящее время обещает стать самым теплым за всю историю наблюдений, так как за последние месяцы было побито множество температурных рекордов.

«С июня мир переживает беспрецедентную жару на суше и на море. Температурные аномалии огромны – намного больше, чем все, что мы когда-либо видели в прошлом. Протяженность морского льда зимой в Антарктике была самой низкой за всю историю наблюдений для этого времени года. Что особенно беспокоит, так это то, что потепление Эль-Ниньо все ещё продолжается, и поэтому мы можем ожидать, что эти рекордные температуры сохранятся в течение нескольких месяцев, что окажет каскадное воздействие на нашу окружающую среду и общество», – приводятся в заявлении слова генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа.

По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Эксперты отмечают, что это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.