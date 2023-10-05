Молодёжный центр Пскова снова принимает макулатуру на переработку в поддержку бездомных животных

16:42, 05 октября 2023, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр в рамках Всемирного дня защиты животных предлагает всем неравнодушным псковичам присоединиться к благотворительной акции по сбору макулатуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

До 26 октября включительно по адресу улица Максима Горького, 15 принимаются бесхозные книги и журналы, старые газеты, бумага всех форматов, коробки и картон пойдут на переработку, а вырученные с неё средства будут направлены в приют для животных «Шанс».

Не стоит приносить упаковки от сока, молочных продуктов и яиц, ламинированную бумагу, чеки и бумагу для факсов, термобумагу, бумажные стаканы, обои и фотобумагу – они не подлежат переработке.