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Общество

Молодёжный центр Пскова снова принимает макулатуру на переработку в поддержку бездомных животных

Псковский городской молодёжный центр в рамках Всемирного дня защиты животных предлагает всем неравнодушным псковичам присоединиться к благотворительной акции по сбору макулатуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

До 26 октября включительно по адресу улица Максима Горького, 15 принимаются бесхозные книги и журналы, старые газеты, бумага всех форматов, коробки и картон пойдут на переработку, а вырученные с неё средства будут направлены в приют для животных «Шанс».

Не стоит приносить упаковки от сока, молочных продуктов и яиц, ламинированную бумагу, чеки и бумагу для факсов, термобумагу, бумажные стаканы, обои и фотобумагу – они не подлежат переработке.

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