Игорь Иванов: Современный педагог формирует ценности и мировоззрение молодёжи

16:45, 05 октября 2023, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов от имени всего профсоюзного движения региона поздравил работников образования с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Благодаря вашему труду и усилиям наши дети получают знания и навыки, необходимые для успешной жизни. Работа педагогов является одной из самых ответственных и важных. Вы не только передаёте знания, но и воспитываете молодое поколение, формируете его ценности и мировоззрение. Ваша работа направлена на создание гражданских, интеллектуальных и нравственных личностей, способных к развитию и принятию сложных решений», – сказал руководитель регионального профобъединения.

Игорь Иванов также отметил, что большинство педагогов региона «состоит в дружной профсоюзной семье», и поблагодарил их за активную поддержку и солидарность.

«Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, благополучия и уверенности в своих силах. Пусть ваша работа приносит вам радость и удовлетворение, а ваши ученики будут гордиться своими учителями», – заключил Игорь Иванов.