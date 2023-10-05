Псковских дизайнеров приглашают на международный форум
Дизайнеры из Пскова могут принять участие в первом международном форуме BRICS + Fashion Summit. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
Мероприятие пройдёт в Москве с 28 ноября по 2 декабря и объединит профессионалов индустрии, специалистов в сфере лёгкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных уголков мира.
В рамках форума будут организованы модные показы, деловая программа для профессионалов и поклонников индустрии, лекции российских и зарубежных преподавателей и экспертов.
Дизайнеры и бренды, создающие авторские коллекции одежды и аксессуаров, смогут представить свои работы в B2B-шоуруме. Подать заявку на участие можно по ссылке.
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