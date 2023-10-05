Воду «Хиловская» и автомобиль УАЗ передают псковские профсоюзы участникам СВО

18:12, 05 октября 2023, ПАИ

Очередную партию питьевой и минеральной воды участникам СВО передали представители отраслевых профсоюзных организаций и Псковского облсовпрофа сегодня, 5 октября.

Всего передано около тонны воды, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

В профобъединении также напомнили, что завтра, 6 октября, в 15:00 в Доме профсоюзов состоится концерт в поддержку участников спецоперации, где будут собраны вещевая помощь и денежные средства. Кроме того, в рамках мероприятия Псковский облсовпроф совместно с профсоюзным санаторием «Хилово» передаст в зону СВО УАЗ «Патриот».