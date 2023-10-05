Студенты и профсоюзы проведут субботник в Пскове

18:56, 05 октября 2023, ПАИ

Профсоюзы и студенты Псковского кооперативного техникума выйдут на совместный субботник, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Сегодня, 5 октября, по случаю Дня учителя в Псковском кооперативном техникуме состоялась встреча студентов с председателем Псковского областного совета профсоюзов Игорем Ивановым, председателем Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Татьяной Македоновой, директором техникума Юлией Самсоновой и председателем профкома Галиной Конаревой.

Игорь Иванов начал своё выступление с поздравления педагогического состава техникума с Днём учителя, рассказал о социальном партнёрстве и работе профсоюзов в этом направлении.

В ходе дискуссии со студентами появилось предложение провести совместный субботник на территории профсоюзной гостиницы «Ольгинская».

«Я с большим удовольствием поддерживаю такие инициативы. Профсоюзы всегда поддержат идеи молодых профсоюзных лидеров. Будьте более активными – это вам поможет в жизни достичь высоких целей. Профсоюзы помогают и словом, и делом. Вступайте в наши профсоюзные ряды», – сказал Игорь Иванов.

Руководитель отраслевого профсоюза Татьяна Македонова рассказала студентам о потребительской кооперации в Псковской области, о социальном партнёрстве с облпотребсоюзом и предприятиях потребительской кооперации.

В заключение встречи директор техникума Юлия Самсонова отметила плодотворную работу с профсоюзами и нацелила коллег на дальнейшую активную работу.