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Псковский музей представил новые абонементы для школьников и студентов

Новые абонементы для дошкольников, школьников и студентов образовательных учреждений Пскова и Псковской области представил Псковский музей-заповедник к началу нового учебного года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В частности, теперь работает абонемент «Мир музея», который включает следующие программы:

– «Башня славная в дни оны…» – образовательная программа в Покровской башне, которая расскажет об исторических событиях обороны Пскова и познакомит с архитектурными памятниками Покровского угла;

– «Псков на ладошке» – участников занятия познакомят с историей Псковского кремля по макету вечевого Пскова, а также позволят изучить город с высоты птичьего полёта из окон смотровой площадки Власьевской башни;

– «Про цвет и свет» – в рамках программы на примере работ из картинной галереи можно рассмотреть разные цвета, их сочетания, оттенки и переходы, а также попытаться почувствовать цветовую гармонию;

– «Солдатское письмо» – участники программы узнают, как работала почта в годы Великой Отечественной войны, и научатся сворачивать солдатское письмо.

Записаться на абонемент и получить дополнительную информацию можно по телефонам: (8 8112) 29-22-60 и 8-911-358-08-16, а также на сайте Псковского музея-заповедника в разделе «Абонементы».

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