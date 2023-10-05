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Общество

Библиотеке ПсковГУ подарили научную монографию Бориса и Арсения Постниковых

Презентация новой фундаментальной научной монографии Бориса и Арсения Постниковых «Церковь и духовенство Пскова в ходе реформ 1666-1764 годов» прошла в Псковском музее-заповеднике 4 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Два тома нового издания со своим автографом Арсений Постников подарил библиотеке ПсковГУ.

Сотрудники библиотеки ПсковГУ: «Этот труд явился результатом многолетнего исследования и работы с архивными документами. Издание интересно для историков, архитекторов, экскурсоводов, краеведов и просто людей, интересующихся историей своего края»

«Этот труд явился результатом многолетнего исследования и работы с архивными документами. Издание интересно для историков, архитекторов, экскурсоводов, краеведов и просто людей, интересующихся историей своего края», – отметили сотрудники библиотеки.

Погрузиться в историю древнерусского зодчества и развития общества Псковщины вместе с новым изданием можно в читальном зале ПсковГУ по адресу: улица Льва Толстого, 4.

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