Библиотеке ПсковГУ подарили научную монографию Бориса и Арсения Постниковых

20:28, 05 октября 2023, ПАИ

Презентация новой фундаментальной научной монографии Бориса и Арсения Постниковых «Церковь и духовенство Пскова в ходе реформ 1666-1764 годов» прошла в Псковском музее-заповеднике 4 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Два тома нового издания со своим автографом Арсений Постников подарил библиотеке ПсковГУ.

«Этот труд явился результатом многолетнего исследования и работы с архивными документами. Издание интересно для историков, архитекторов, экскурсоводов, краеведов и просто людей, интересующихся историей своего края», – отметили сотрудники библиотеки.

Погрузиться в историю древнерусского зодчества и развития общества Псковщины вместе с новым изданием можно в читальном зале ПсковГУ по адресу: улица Льва Толстого, 4.