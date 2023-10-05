Центр иммунопрофилактики открылся в Пскове

21:10, 05 октября 2023, ПАИ

Торжественное открытие первого в Псковской области центра иммунопрофилактики состоялось в Пскове 5 октября, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

В центре можно будет получить квалифицированную консультацию по профилактике инфекционных заболеваний, а также сделать большинство прививок для детей и взрослых.

В комитете подчеркнули, что дата открытия была выбрана неслучайно: 5 октября 1913 года, ровно 110 лет назад, была открыта больница Псковской Алексеевской общины сестёр милосердия Красного Креста, которая сыграла большую роль в деле спасения жизней и оказания помощи людям. И сегодня в этом же здании на улице Кузнецкой, 23 продолжается работа по профилактике, диагностике и лечению различных заболеваний.

Запись на приём к специалистам и на вакцинацию осуществляется по телефону (8 8112) 29-41-22 (ежедневно с 9:00 до 19:00).