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Общество

Бесплатное обучение по участию в конкурсе Фонда президентских грантов пройдёт в Пскове

Бесплатное обучение по участию в конкурсе Фонда президентских грантов пройдёт в Псковской областной библиотеке завтра, 6 октября, в 12:00. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Руководитель департамента обучающих программ Анна Никифорова расскажет, как правильно писать заявки на конкурс и готовить проекты, чтобы получить финансирование и реализовать свою идею.

Чтобы поучаствовать в мероприятии, нужно отправить письмо с указанием своих Ф. И. О., ОГРН организации, которую вы представляете, и электронную почту в сообщения группы «Общественные проекты Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что благодаря поддержке Фонда президентских грантов в регионе реализовано много интересных проектов: создание православного клуба «Сохраняя традиции – сохраним себя», проведение фестиваля «Гусли. Псковщина. Россия», создание условий для занятий физкультурой для людей с ОВЗ, проведение уроков на экологические темы в школах и многие другие.

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