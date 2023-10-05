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Происшествия

Горящий автомобиль обнаружили на обочине дороги в Псковском районе

Горящий автомобиль обнаружили на обочине 34-го километра автодороги Псков – Гдов у деревни Погорелка Псковского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ Псковская сводка».

  • Горящий автомобиль обнаружили на обочине дороги в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Горящий автомобиль обнаружили на обочине дороги в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Горящий автомобиль обнаружили на обочине дороги в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Горящий автомобиль обнаружили на обочине дороги в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Горящий автомобиль обнаружили на обочине дороги в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Горящий автомобиль обнаружили на обочине дороги в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Горящий автомобиль обнаружили на обочине дороги в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Горящий автомобиль обнаружили на обочине дороги в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Горящий автомобиль обнаружили на обочине дороги в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. На месте никого не обнаружили.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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