Мариинский театр в Петербурге отмечает 240-летний юбилей

23:12, 05 октября 2023, ПАИ

240-летний юбилей отмечает Мариинский театр в Санкт-Петербурге сегодня, 5 октября. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своём Telegram-канале.

«Я с большой радостью поздравляю лично Валерия Гергиева и весь коллектив Мариинского театра с этой знаменательной датой!» – написала Ольга Тимофеева.

Председатель комитета по культуре напомнила, что Мариинский театр не раз выступал в Псковской области. «Нам посчастливилось неоднократно принимать на Псковщине один из старейших театров России. Каждое выступление труппы Мариинского театра вызывает искренний восторг у наших зрителей. И я уверена, мы ещё не раз встретим бурными овациями прославленный коллектив», – написала она.