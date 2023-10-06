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Общество

Всемирный день улыбки отмечается сегодня

Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября, сообщает calend.ru.

Тем, что этот праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу. В середине XX века он жил в Америке. Ничем примечательным его творчество не отличалось: критики особо им не интересовались, его картинам вряд ли грозило бессмертие. Но как-то к нему обратились представители страховой компании с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ — визитную карточку компании.

Харви не долго думал, взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом» — улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. Заказчики приняли работу, заплатили Бэллу полсотни долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали всему персоналу компании. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Клиенты компании были в восторге от нововведения — буквально через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков.

Затем рожица стала появляться на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США выпустило марку с этим символом.

Бэлла буквально распирало от гордости. «Никогда еще в истории человечества и искусства не было ни одной работы, которая бы, распространившись столь широко, приносила столько счастья, радости и удовольствия. Не было ничего, сделанного так просто, но ставшего понятным всем», — сказал он в одном из своих многочисленных интервью.

Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 1999 году. Художник считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению, его девизом являются слова: «Do an act of kindness. Help one person smile», что перевести можно примерно так: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке».

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