Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ираида Спорная наступила по народному календарю

6 октября отмечали память девы Раисы (Ираиды) Александрийской. Святую мученицу казнили при императоре Максимилиане в начале IV века, сообщает calend.ru.

На Руси существовал интересный обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из какого вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться.

В то же время гадать о судьбе считалось делом бесполезным — все равно изменить ничего нельзя. «От сумы да от тюрьмы не зарекайся», — говорили в народе. А вот пересчитывать свои беды было и вовсе запрещено: говорили, что сколько насчитаешь, столько и накликаешь.

Зато старались привлечь удачу: чтобы быть всегда с прибылью, в кошелек клали монетку с изъяном, но обязательно не подобранную на дороге, а полученную от кого-либо — в уплату труда, за проданный товар или на сдачу.

С Ираиды начиналась настоящая холодная осень.

Хозяйки в этот день готовили особое блюдо — наливушки. Для этого толкли вареный картофель, сдабривали его яйцами и молоком, наливали смесь на ржаную лепешку, заворачивая ее края, а после пекли в печи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 октября 2023

Архитектурная подсветка украсила часовню у Снятной горы в Пскове 
06 октября 2023

До +12 градусов ожидается сегодня в Пскове
06 октября 2023

Договор о сотрудничестве между Псковом и Выборгом будет подписан в ближайшее время
05 октября 2023

Педагог из Великих Лук участвует в форуме классных руководителей в Москве
05 октября 2023

105-летие уголовного розыска в системе МВД России отметили в Пскове
05 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Поздравление псковских учителей
05 октября 2023

Центр иммунопрофилактики открылся в Пскове
05 октября 2023

Названы имена победителей первого городского конкурса «Наставник года»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...