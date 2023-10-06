Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

7 октября в Печорах выступит органистка из Санкт-Петербурга

7 октября в 16:30 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах выступит органистка из Санкт-Петербурга Аида Глухова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В программе: Андре Резон (1640-1719) Offerte Vive le Roy des Parisiens («Да здравствует король»); Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) Nun komm, der Heiden Heiland («Приди, язычников спаситель») BWV659; Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) Прелюдия и фуга G-dur BWV550; Макс Регер (1873-1916) Benedictus op.59 Nr.9; Тьерри Эскеш (1965) Evocation II; Луи Вьерн (1870-1937) Симфония №2 op.20 (Allegro, Cantabile, Final); Жан Лангле (1907-1991) Fete («Празднество»).

Кирха находится на улице Гагарина, 12а.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 октября 2023

7 октября в Печорах выступит органистка из Санкт-Петербурга
05 октября 2023

Библиотеке ПсковГУ подарили научную монографию Бориса и Арсения Постниковых
05 октября 2023

Псковский музей представил новые абонементы для школьников и студентов
05 октября 2023

Спектакль Time of my life покажут на открытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
05 октября 2023

О детских книгах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
05 октября 2023

Детская писательница: Современные технологии пока не влияют на мою профессию
05 октября 2023

Как выбирать детские книги, объяснили псковским родителям
05 октября 2023

Съёмки шоу Первого канала «Играем свадьбу» стартовали в Пскове 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...