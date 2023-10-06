7 октября в Печорах выступит органистка из Санкт-Петербурга

08:12, 06 октября 2023, ПАИ

7 октября в 16:30 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах выступит органистка из Санкт-Петербурга Аида Глухова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В программе: Андре Резон (1640-1719) Offerte Vive le Roy des Parisiens («Да здравствует король»); Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) Nun komm, der Heiden Heiland («Приди, язычников спаситель») BWV659; Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) Прелюдия и фуга G-dur BWV550; Макс Регер (1873-1916) Benedictus op.59 Nr.9; Тьерри Эскеш (1965) Evocation II; Луи Вьерн (1870-1937) Симфония №2 op.20 (Allegro, Cantabile, Final); Жан Лангле (1907-1991) Fete («Празднество»).

Кирха находится на улице Гагарина, 12а.