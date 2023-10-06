Договор о сотрудничестве между Псковом и Выборгом будет подписан в ближайшее время

08:38, 06 октября 2023, ПАИ

Делегация Выборгского района Ленинградской области прибыла в Псков для обмена опытом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

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«Продолжаем традицию обмена опытом с коллегами из других регионов. Вслед за руководителями муниципалитетов Тверской области к нам приехала делегация Выборгского района Ленинградской области. Нам есть что показать и рассказать друг другу. Поэтому и разговор получился живой и предметный», – отметил Борис Елкин.

Стороны обсудили внедрение дизайн-кода, создание комфортной городской среды, вовлечение жителей в ТОС, капремонт объектов культурного наследия, взаимодействие администрации с депутатами, управляющими компаниями и бизнесом.

«Туристические и социальные связи между Псковом и Выборгом уже есть. Напрашивается договор о сотрудничестве, который решили проработать и подписать в ближайшее время», – отметил Борис Елкин.