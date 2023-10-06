Архитектурная подсветка украсила часовню у Снятной горы в Пскове

09:00, 06 октября 2023, ПАИ

Архитектурная подсветка украсила часовню у Снятной горы в Пскове после реставрации. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Часовня второй половины XVIII-XIX вв. является объектом культурного наследия федерального значения и входит в состав ансамбля Снетогорского монастыря.

Ранее здесь находилась икона ХV века «Избранные святые: Параскева Пятница, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий». С 1917 годаона хранится в Государственной Третьяковской Галерее.