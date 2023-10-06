Роспотребнадзор попросил вернуть проверки бизнеса в случае жалоб

09:04, 06 октября 2023, ПАИ

Роспотребнадзор предлагает проводить проверки бизнеса в том случае, если покупатели начали массово жаловаться на предприятие. Такой критерий риска служба предлагает проработать в правительстве. За реформу надзорной деятельности в кабмине отвечает Минэкономразвития.

Об этом сказано в документах Роспотребнадзора, с которыми ознакомились «Известия». Ведомство подготовило доклад о правоприменительной практике закона о защите прав потребителей, в частности его статьи 16 — «Недопустимые условия договора, ущемляющие права покупателей…».

Так, например, за последние 10 лет, то есть с 2013 по 2022 год, служба выявила более 56 тыс. нарушений этой статьи, их максимальное число — в розничной торговле (15,1 тыс. случаев) и финансовых услугах (9,5 тыс. нарушений). Практически каждый второй договор, который проанализировала служба, содержал условия, ущемляющие права потребителей, сказано в документах Роспотребнадзора.

Компании, например, обуславливали покупку одного товара приобретением другого или учитывали в договорах платные услуги без согласия потребителя. Плюс к этому часть контрактов позволяла бизнесу в одностороннем порядке отказаться и расторгнуть договор, также бывали случаи, когда предприниматели устанавливали штрафы для покупателей.

Весной 2022 года правительство изменило регулирование: плановые и внеплановые проверки заблокировали. Это фактически приостановило контроль и надзор в области защиты прав потребителей, указано в документах службы, ее деятельность в основном была профилактической. В том числе поэтому Роспотребнадзор отметил рост недовольства среди потребителей: им не нравится, что нарушителей не наказывают.