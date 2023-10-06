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Происшествия

В Пустошкинском районе родители малолетнего ребёнка напали на полицейских

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины и 32-летней женщины, подозреваемых в совершении  преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

5 октября в частный дом к фигурантам прибыли сотрудники полиции по сообщению о ненадлежащем воспитании их малолетнего ребенка. Документов у взрослых не оказалось, поэтому полицейские приняли решение доставить их в отдел. Не желая подчиняться законным требованиям представителей власти, мужчина и женщина напали на сотрудников полиции и затем скрылись с места преступления. 
 
Их удалось обнаружить в соседней деревне. При себе у них был снаряженный обрез гладкоствольного оружия и патроны к нему, а также шесть ножей. С ними был и их малолетний ребенок. 
 
Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

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