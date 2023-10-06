День наставника в дополнительном образовании пройдёт в Пскове

09:40, 06 октября 2023, ПАИ

День наставника в дополнительном образовании пройдёт в Пскове сегодня, 6 октября, в рамках региональной Большой учительской недели. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Так, на базе «Юность» в Острове состоится открытый лекторий Российского общества «Знание» и Центра гражданского образования и культурологии Псковского областного института повышения квалификации работников образования.

Кроме того, специалисты института и заслуженный учитель России Любовь Николаева проведут вебинар на тему «Наставничество в ДПО для педагогов региона».

Отметим, что Большая учительская неделя проходит по всей России с 2 по 8 октября. В этот период будут подведены итоги профессиональных конкурсов, а также состоятся мероприятия с участием педагогических работников, студентов педвузов и органов государственной власти.