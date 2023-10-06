Псковские випы рассказали о своей норме шагов и любимых местах для прогулок

16:11, 06 октября 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о любимых местах для прогулок, о норме шагов в день, о том, почему не получается её соблюдать и как с этим бороться.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов:

– Я хожу каждый день, занимаюсь скандинавской ходьбой. Каждый день прохожу на утренней тренировке 8,5 километра. В течение дня еще километра два-три прибавляется. Около 10 километров в день у меня получается. Это больше 10 тысяч шагов. Слушать врачей, конечно, нужно, но лучше слушать свой организм, понимать, для чего вам это надо.

Многие ходят в спортзал, у меня на это не хватает силы воли, но мои ежедневные утренние тренировки и так помогают быть в форме.

Маршрут один, так как каждый раз менять маршрут бессмысленно по одной простой причине: чтобы не высчитывать километры заново. Для меня это вполне комфортный маршрут, он охватывает правый и левый берега реки Великой. Он наиболее удобен для меня, он выработался, я уже несколько лет по нему хожу.

Те, кто говорит, что слушают аудиокниги в процессе бега или ходьбы, врут, потому что это не очень удобно. Вы в зависимости от темпа музыки или ускоряетесь, или замедляетесь. Попытка слушать аудиокниги во время занятий спортом ни привела к успеху. Я прекратил эту историю. Теперь слушаю музыку, и довольно энергичную, так называемую музыку для тренировок, которая бодрит. Плейлист составляю сам.

Главный внештатный терапевт комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева:

– Ходить очень люблю, есть и любимые маршруты. К тому же в Пскове идеально сделано всё для прогулок: Финский парк вечером с красивой подсветкой. Есть маршрут вокруг всех старинных зданий, начиная с Финского парка, через кремль по набережной. Причем вечером там встречаешь, наверное, полгорода: тоже все ходят. Есть еще владельцы собак, это прям их излюбленный маршрут, поэтому они там все друг с другом здороваются.

Стараюсь ходить часто, не меньше четырех дней в неделю. Обычно вечерами. Очень хотелось бы утром заставить себя выйти на пробежку, но в рабочую неделю это как-то слишком рано.

Главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова:

– Ходить люблю. К сожалению, не всегда получается. Мне в этом плане повезло – я живу в центре, поэтому набережная рядом. Любимый маршрут – Финский парк, потом вдоль набережной до Покровской башни и обратно. Ходить получается нечасто, но у нас собака, поэтому ходить приходится все равно. Собака у меня не любительница прогулок, поэтому обычно километра два максимум проходим, а потом она просится на руки, и мы идём домой.

Когда приезжают дети, конечно, гуляем больше, потому что они очень большие любители прогулок. Тогда выхаживаем не меньше 10 000 шагов в день.

Начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов:

– Очень люблю и при любой возможности стараюсь ходить пешком. Но в последнее время, так как живу за городом, в город вынужден добираться на автомобиле, поэтому количество шагов за день заметно сократилось. И приходится наращивать темпы или в спортзале, или пробежкой у себя в деревне.

Раньше у меня норма была 15 тысяч шагов. А сейчас иногда стараюсь во время обеда сделать кружочек по Финскому парку, если позволяет график, но в последнее время и это пришлось забыть.

Любимый маршрут – наша прекрасная набережная вдоль Великой и Псковы. Потрясающие маршруты, там можно гулять бесконечно. И в деревне всегда есть где ходить, и виды там прекрасные, можно даже пробежаться, подышать свежим воздухом.

Главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Семёнова:

– Я живу в Корытово, передо мной лес, все условия, дорожки, но я очень редко гуляю. Я так много работаю, что это просто катастрофа. Понимаю, что это неправильно, нужно гулять, ходить, двигаться. Беготня по кабинетам по кругу – это, конечно, немного не та ходьба, что нужна.

Нужно ходить с определенной нагрузкой. Начнешь задыхаться – вот это ты походил. Для этого нужно выйти и просто идти, идти с определённой нагрузкой. Если нагрузки нет, если просто кругами бегаешь, то это не совсем правильно.

Я бы с удовольствием ходила, но у меня очень много работы. К тому же я езжу на машине для экономии времени.

Руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко:

– Я водитель с 37-летним стажем, но очень люблю ходить пешком на работу туда-обратно. И сфера моей работы предполагает ходьбу. Это и инфотуры, и пресс-туры, и туристы, которые приезжают. Ходим по нашей любимой Псковской области, начиная с Гдова, заканчивая Куньей и Усвятами.

Я никогда не считаю шаги, но зачастую я на ногах весь день.

Мне нравится гулять по Финскому парку, могу себе вечером позволить. И конечно, любимый маршрут – это деревня. Это просто наслаждение. В деревне гуляю по саду, по своему огороду, у дома.

Председатель правления Фонда развития общественных связей «Регион PR» Геннадий Шаталов:

– Я не хожу, потому что через 50 метров мне уже больно. У меня забита артерия, кровь не поступает как следует. Вообще-то я должен лежать в больнице. В прошлом году я раз в месяц ложился вставлять очередной стент.

Мне и ходить, и стоять больно, но все свои семинары по восемь часов я могу вести на ногах, правда, потом они никакие.

Если говорить про пешеходный туризм, который сейчас начали активно развивать, я за, потому что не все могут бегать. Ходьба помогает не просто нахаживать шаги, но и созерцать. Когда человек ходит, гуляет, это очень важно. Он как раз именно любуется окружающим. К тому же сейчас много аудиогидов.

Ходьба важна для всего, в первую очередь для здоровья человека. И сейчас мода на 10 тысяч шагов, но дело не в пройденном, не в погоне за цифрой, а в здоровье и отдыхе во время ходьбы.

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева:

– С прогулками у меня плохо. Моя мечта – ходить по 10 тысяч шагов, но хожу я в основном на даче, когда собираю яблоки, борюсь с урожаем. Тогда еще измеряю. Но у меня еще шагомер подделывается под меня: когда не надо, он включается, а когда надо, выключается.

Не знаю, как насчёт 10 тысяч, но ходить надо. У меня такое несоответствие в голове: хочется больше успевать, для этого пользуешься машиной, поэтому ходишь меньше.