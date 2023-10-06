Врачи перечислили пять симптомов нового варианта COVID-19

10:19, 06 октября 2023, ПАИ

В Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса Pirola. Специалисты продолжают мониторинг за циркуляцией различных вариантов и анализируют, как меняется симптоматика, пишет «Российская газета».

Для COVID-19, вызванного доминирующими в настоящее время штаммами, характерно, что болезнь обычно протекает без высокой температуры и одышки, которая указывает на то, что поражены легкие. Основные симптомы – это насморк и заложенность носа; чихание; головная боль; слабость, усталость; боль/першение в горле.

Таким образом, признаки все более схожи с проявлением типичных «осенних» ОРВИ.

При этом участились и более редкие симптомы: сыпь; отечность слизистой рта; язвы на языке и губах; покраснение и боль в пальцах рук и ног; диарея; охриплость голоса; конъюнктивит.

В России свой эпидемиологический ландшафт, у нас могут доминировать другие штаммы, так что и превалирующие симптомы могут иметь свои особенности.