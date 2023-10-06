Около 300 участников выступят на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивному ориентированию

12:33, 06 октября 2023, ПАИ

Около 300 участников зарегистрировались на чемпионат и первенство Псковской области по спортивному ориентированию «Марафон шефа», которые пройдут в деревне Глоты Псковского района в воскресенье, 8 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Соревнования носят название «Марафон шефа» в честь «отца» местного спортивного ориентирования Валентина Никитина. «В 1970-х годах он возглавлял спортивную секцию на заводе «Псковмаш», и его там все называли шефом. В свой день рождения он проводил старты, и вот в честь дня его рождения появились соревнования, названные так в его честь. Этот марафон проводится традиционно уже больше 30 лет», – отметил Алексей Никитин.

Также председатель рассказал, что по предварительным заявкам на соревнования зарегистрировались около 300 человек. «Соревнования считаются региональными. Там будут участники из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, но в основном это псковские региональные соревнования», – сказал он.

Алексей Никитин также отметил, что трасса, которая ждёт участников в Глотах, не является марафонской. «Классическая марафонская трасса рассчитана где-то на два часа, а здесь будет около часа. Но на ней будет стоять 35 контрольных точек. Надо будет держать высокую концентрацию внимания. Все побегут с общего старта. Будет сразу очная борьба до самого финиша», – подчеркнул председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области.

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