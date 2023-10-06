Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Около 300 участников выступят на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивному ориентированию

Около 300 участников зарегистрировались на чемпионат и первенство Псковской области по спортивному ориентированию «Марафон шефа», которые пройдут в деревне Глоты Псковского района в воскресенье, 8 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Около 300 участников выступят на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивному ориентированию. Фото: группа СКО «Русь» в соцсети «ВКонтакте»

Соревнования носят название «Марафон шефа» в честь «отца» местного спортивного ориентирования Валентина Никитина. «В 1970-х годах он возглавлял спортивную секцию на заводе «Псковмаш», и его там все называли шефом. В свой день рождения он проводил старты, и вот в честь дня его рождения появились соревнования, названные так в его честь. Этот марафон проводится традиционно уже больше 30 лет», – отметил Алексей Никитин.

Также председатель рассказал, что по предварительным заявкам на соревнования зарегистрировались около 300 человек. «Соревнования считаются региональными. Там будут участники из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, но в основном это псковские региональные соревнования», – сказал он.  

Алексей Никитин также отметил, что трасса, которая ждёт участников в Глотах, не является марафонской. «Классическая марафонская трасса рассчитана где-то на два часа, а здесь будет около часа. Но на ней будет стоять 35 контрольных точек. Надо будет держать высокую концентрацию внимания. Все побегут с общего старта. Будет сразу очная борьба до самого финиша», – подчеркнул председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 октября 2023

Около 300 участников выступят на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивному ориентированию
06 октября 2023

15 наград завоевали псковские наездницы на соревнованиях в Ленинградской области
06 октября 2023

ФК «Луки-Энергия» проведёт домашний матч против кировского «Динамо» в воскресенье
05 октября 2023

Двукратный чемпион Паралимпийских игр провёл встречу со студентами ВЛГАФК
05 октября 2023

Сотрудники СОБР «Гепард» из Псковской области заняли первое место в соревнованиях по стрельбе
05 октября 2023

Чемпионат Псковской области по футболу в формате 8 на 8 пройдёт в Пскове
05 октября 2023

Четыре псковские команды стали призёрами Санкт-Петербургского гребного марафона
05 октября 2023

Псковичи взяли призовые места в первенстве СЗФО по скалолазанию

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...