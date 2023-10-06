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15 наград завоевали псковские наездницы на соревнованиях в Ленинградской области

15 наград завоевали псковички, воспитанницы спортшколы «Надежда», на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, а также первенстве Центра «Ладога» по вольтижировке, которые прошли в деревне Энколово Ленинградской области 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

Фото здесь и далее: спортшкола «Надежда»

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода и Ленинградской области.

В рамках первенства Северо-Западного федерального округа в различных зачётах и возрастных группах серебро и бронзу взяла Александра Керножицкая, золото досталось Таисии Степановой, второе место выиграла Мирослава Гулина, а также с бронзовой медалью отправилась в Псков Валерия Иванова.

На первенстве ГБУ ДО «Центр «Ладога» в различных зачётах и возрастных группах сразу четыре первых места взяли Мирослава Гулина, Таисия Степанова, Таисия Сыропятова, а также дуэт Мирославы Гулиной и Александры Керножицкой. Серебро досталось Мирославе Гулиной, Валерии Ивановой и паре Таисии Сыропятовой и Полины Егоровой. Бронзы дважды удостоились Милана Морозова, а также одну медаль взяла Полина Егорова.

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