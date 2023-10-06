Спасатели из Гдова участвуют в соревнованиях в Ленобласти

11:11, 06 октября 2023, ПАИ

Члены поисково-спасательного отряда из Гдова вошли в состав команды Псковской области «АСС-60», которая участвует в соревнованиях в Ленинградской области. Об этом сообщает газета «Заря».

Учения по поисково-спасательным работам в природной среде будут проходить в течение трёх дней – с 6 по 8 октября.

Участниками мероприятия станут как профессиональные (штатные) спасатели, так и добровольные общественные формирования и туристические коллективы Северо-Западного федерального округа.

Спасателям предстоит решать технические и тактические задачи, переправляться через водные преграды, выполнять действия по поиску пострадавших в лесу, оказанию им первой помощи и транспортировке.