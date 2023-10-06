Детская театральная студия открылась в «Михайловском»
Детская театральная студия «Лукоморье» начала работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Участниками ее первого занятия стали пушкиногорцы в возрасте от 8 до 12 лет. Ребят ждут тренинги по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. Планируется, что со своими спектаклями и отдельными номерами воспитанники «Лукоморья» будут участвовать в различных акциях Пушкинского заповедника.
Занятия в студии бесплатные. Ведёт их сотрудник музея-заповедника «Михайловское», профессиональный режиссёр Дарина Дементьева.
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