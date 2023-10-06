Чемпионат и первенство Пскова по пауэрлифтингу пройдут 18 ноября

13:26, 06 октября 2023, ПАИ

Открытые чемпионат и первенство Пскова по пауэрлифтингу пройдут на стадионе «Машиностроитель» 18 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации пауэрлифтинга Псковской области.

Торжественное открытие соревнований начнётся в 10:00.

К участию допустят спортсменов 13 лет и старше. Спортсмены смогут поучаствовать в категориях «классическое троеборье», «классический жим» и «экипировочный жим» и «экипировочное троеборье».

В соревнованиях по классическому троеборью и классическому жиму спортсменов поделят на четыре возрастные и восемь весовых категорий. В соревнованиях в разделе «экипировочный жим» и «экипировочное троеборье» все спортсмены будут соревноваться в абсолютной категории среди мужчин и женщин.

Призёров во всех возрастных группах в каждом виде программы наградят дипломами и медалями. Абсолютные победители в каждой категории дополнительно получат кубок. Предварительные заявки можно подать до 11 ноября.

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