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Общество

Кофе, умные девайсы, посылки: офис Сбера в «Империале» открылся в новом формате

Офис Сбера в торговом центре «Империал» в Пскове открылся после ремонта в новом формате. Теперь помимо финансовых услуг здесь можно получить небанковские сервисы Сбера. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Офис Сбербанка в «Империале» открывается в новом формате. Фото здесь и далее: Олег Юшин

В частности, в обновлённом офисе есть зона SberDevices, где можно протестировать и купить «умные» устройства: музыкальную колонку SberBoom Mini, ТВ-приставку с виртуальными ассистентами Салют-SberBox, а также подключиться к мультимедийному сервису Okkо и к мобильному оператору СберМобайл. Кроме того, оборудована зона СберЛогистики и МегаМаркета, где можно получить или отправить посылку, забрать покупку, воспользоваться примерочной кабинкой, зона коворкинга, где можно зарядить телефон и выпить кофе.

Пространство внутри нового офиса стало более клиентоориентированным: в офисе нет традиционных «окон», банковские услуги можно получить в любой удобной для клиента локации.

В торжественном открытии офиса Сбербанка в новом формате принял участие глава Пскова Борис Елкин.

«Жизнь не стоит на месте, активно развиваются цифровые технологии. И это прекрасно, что старейший банк России идёт в ногу со временем и предлагает своим клиентам востребованные услуги, причём не только банковские. Создание комфортной, по-домашнему уютной атмосферы, объединение в одном месте услуг из разных сфер потребления, безусловно, добавляет привлекательности офисам Сбербанка. Очень приятно, что в Пскове появляются такие современные пространства, где можно решить финансовые вопросы, получить или отправить посылку, примерить заказ и провести свободное время за чашкой кофе», – сказал глава Пскова.

«Модернизированные офисы Сбера выходят за рамки привычных представлений о банковских отделениях. Клиенты могут не только получить финансовые услуги, но и ближе познакомиться с новыми технологиями. Например, снять деньги в обновленных банкоматах можно как по карте или смартфону, так и по улыбке – устройства оснащены системой распознавания лиц. Кроме того, в уютной зоне отдыха с живыми растениями можно отдохнуть, выпить кофе, поработать в бесплатной Wi-Fi зоне. До конца года Сбербанк планирует открыть ещё один офис такого формата в южной столице области – в Великих Луках», – отметил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

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