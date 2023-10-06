Дождь и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 7 октября
Облачная погода ожидается в Псковской области 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют дождь, местами сильный. Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, днём порывистый.
Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +8 до +13.
Атмосферное давление будет низким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 октября 2023
Жители Псковской области в межотопительный период сократили долги за газ почти на 30%