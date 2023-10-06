Дождь и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 7 октября

15:01, 06 октября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют дождь, местами сильный. Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, днём порывистый.

Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +8 до +13.

Атмосферное давление будет низким.